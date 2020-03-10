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Son dakika: Koronavirüs ( Kovid-19) Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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KORONAVİRÜS 'AVRUPA EKONOMİSİNİN KALBİ'NE SIÇRADI

Son dakika haberi... 'nda () ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Öte yandan 23-27 Mart'ta 'de düzenlenecek "2020 Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı" da salgın nedeniyle iptal edildi.

'den yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Kovid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.

KOVİD-19 İÇİN ÖNLEMLER

Açıklamada, ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı hatırlatıldı.

ECB'nin, 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği de bildirildi.

KUTLAMALAR İPTAL

Bu arada, 'nın önemli bankalarından , başkent 'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

KRİTİK ZİRVE İPTAL!

23-27 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek "2020 Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı" da salgın nedeniyle iptal edildi.

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