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Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga tahminleriyle kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı sarsan koranavirüs salgını bir çok ülkede hayatı durdurdu. Koronavirüs salgınına çözüm bulunamazken, gün geçtikçe ölü sayısı artıyor. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde koronavirüs salgını için de tahminde bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:25
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Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ediyor. Baba Vanga tahminleriyle kan donduruyor. Dünyadaki birçok dev olayı önceden bilen Balkanların Nostradamus'u bu kez de koronavirüs salgınını bildi. Baba Vanga dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili öngörüsünü çok önceden paylaştı. 2020 tahminlerini okuyanlar gözlerine inanamadı. Baba Vanga, Asya'nın yok olacağını söyledi. İşte Baba Vanga'nın koronavirüs salgınını da bildiği 2020 tahminleri...

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Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

Gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga'nın şimdiye kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşti...

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Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok tahmini tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.

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Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

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Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.