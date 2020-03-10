Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ediyor. Baba Vanga tahminleriyle kan donduruyor. Dünyadaki birçok dev olayı önceden bilen Balkanların Nostradamus'u bu kez de koronavirüs salgınını bildi. Baba Vanga dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili öngörüsünü çok önceden paylaştı. 2020 tahminlerini okuyanlar gözlerine inanamadı. Baba Vanga, Asya'nın yok olacağını söyledi. İşte Baba Vanga'nın koronavirüs salgınını da bildiği 2020 tahminleri...