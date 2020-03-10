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Baba Vanga'nın koronavirüs tahmini kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...
Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga tahminleriyle kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı sarsan koranavirüs salgını bir çok ülkede hayatı durdurdu. Koronavirüs salgınına çözüm bulunamazken, gün geçtikçe ölü sayısı artıyor. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde koronavirüs salgını için de tahminde bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 tahminleri...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:25
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