İngiltere'nin The Guardian gazetesinden Rusya'ya şok suçlama! "Para karşılığı..."
İngiltere'nin The Guardian gazetesinden Rusya yönelik ağır bir suçlama geldi. The Guardian Rusya’nın İngiltere’de aralarında siyasetçilerin ve eski istihbaratçıların da yer aldığı bazı İngilizlere kendi çıkarlarına hizmet etmeleri için dolgun ücretler verdiğini iddia etti.The Guardian gazetesinin, yatırımcı Bill Browder'ın İngiliz parlamentosuna verdiği gizli ifadelere dayandırdığı haberine göre, Rus devleti, "dolgun ücret" verdiği siyasetçiler, eski istihbarat görevlileri, eski diplomatlar ve halkla ilişkiler firmaları aracılığıyla İngiltere'de "çıkar ağı" kurdu.
Rus yönetiminin bu ağı kullanarak kurdurduğu şirketler sayesinde devlet bütçesinden çalınan milyarlarca sterlini "akladığı", ağ içinde yer alan bazı kişilerin de buna bilinçsizce alet olduğu öne sürüldü.
"PUTİN'İN MUHALİFLERİNE SALDIRMAK İÇİN..."
Rusya'nın bu nüfuz ağını, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerine saldırmak ve İngiltere'deki Rus propaganda ve dezenformasyon kampanyasını güçlendirmek için de kullandığı iddia edildi.
KOMİSYON RAPORU YAYIMLANMADI
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının İngiltere'de Rus nüfuzunu araştıran İstihbarat ve Güvenlik Komisyonunun Browder'ın ifadelerini de içeren raporunu, kasım ayında tamamlanmıştı.
Ancak iki yıllık çalışmayla hazırlanan rapor, Boris Johnson hükümeti tarafından rafa kaldırılmıştı.
Rusya'da bir dönem en büyük yabancı yatırımcı konumundaki Hermitage Capital Management'ın sahibi olan Browder, 2005 yılında bu ülkeden sınır dışı edilmişti.
Rusya, Browder hakkında vergi kaçakçılığı ve kasıtlı iflas suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.
Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması için kampanya yürüten Browder'ın avukatı Sergei Magnitsky, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmişti.
ABD'de 2012'de olaylara karışan yetkililere yönelik çıkarılan yaptırımlara "Magnitsky Yasası" adı verilmişti.
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