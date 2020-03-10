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İspanya ve Portekiz'den Türkiye'ye mülteci desteği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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İSPANYA VE PORTEKİZ'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK

ve  Dışişleri Bakanları, ile Avrupa Birliği () arasında 2016'da imzalanan sığınmacılarla ilgili anlaşmanın gözden geçirilip, genişletilebileceğini savundu.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos da Silva ile Madrid'de görüşme yaptı, ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EN FAZLA SIĞINMACI BARINDIRAN ÜLKELERDEN BİRİ"

Dışişleri Bakanı Silva, -Yunanistan sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili, "Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıyı barındıran ülkelerden biridir. Türkiye'nin bu konuda büyük bir sorumluluk gösterdiğinin farkındayız ve tüm çabalarını tanıyoruz. 2016'da imzalanan anlaşma kapsamında büyük çaba gösteren Türkiye'ye bu konudaki desteğimiz kararlı ve açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz'in otoriteleriyle hareket ettiğini kaydeden Silva, "AB Komisyonunun, sığınmacı krizine ilk cevap olarak yaptığı hazırlıklara Portekiz de katılmaktadır." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Laya da Portekizli mevkidaşının görüşlerine katıldığını, göçmen sorununun çözümüne yönelik 5 koldan çalışma yürütülmesini gerekli gördüklerini ifade etti.

Laya, öncelik verdikleri beş başlığı, "göçmenlerin çıkış ülkelerinde kaliteli iş gücü ve istihdamın artırılması, güvenlik açığını kullanan insan tacirlerine karşı ortak kararlılık ve mücadele, sığınmacıların AB ülkelerinde hukuki boyutuyla ve dayanışma çerçevesinde dağılımının sağlanması, AB'ye doğru yasal göç kanallarının açılması ve göçmenlerin yönetimi konusunda Türkiye gibi ülkelerle iş birliği" olarak açıkladı.

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