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Son dakika: İran Sanayi Bakanı koronavirüse yakalandı! Ruhani kötü haberi duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
RUHANİ KÖTÜ HABERİ İRAN'A DUYURDU

Son dakika haberine göre Sanayi, Maden ve 'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ayrıca İran'da son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs salgını neredeyse tüm vilayetlere yayılmış durumda." dedi.

Reuters'ta yer verilen habere göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

BAKAN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
İran Sanayi, Maden ve 'nin de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, Rahmani'ye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Tedavi altına alındığı Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nden başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan Rahmani'nin durumunun önceki günlere kıyasla, daha iyi olduğu belirtildi.

İRAN'DAKİ YÜKSELİŞ KORKUTUYOR
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya çıktığı duyuruldu. Bu sayılara göre, İran'da 24 saatte vaka sayısı 835 artarken; 11 kişi de yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 198'E YÜKSELDİ
'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 198'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158'e yükselirken; 50 bin 690 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 222 arttı.
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. 'da hız yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79'a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502'ye çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. 'da dün 165 olarak duyurulan vaka sayısı bugün 203'e yükseldi. Öte yandan 'da 212 kişide virüs tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 'da ise 165 kişide virüs tespit edildiği; bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Almanya'da henüz koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

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