04 Mart 2020, Çarşamba
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AB’den ikiyüzlü hareket! Yunanistan'daki iğrenç görüntülere ödül ve övgü yağdırdılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
AB’DEN İKİYÜZLÜ HAREKET!

Avrupa Birliği () heyeti dün helikopterle Yunan- sınırındaki mültecilerin durumunu havadan inceledi. AB Konseyi Başkanı , AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkanı sınırda mültecilerin içler acısı halini havadan izleyerek bir utanç verici bir şova imza attılar. AB, 'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı muamele ve ateş açmasını savunarak Yunanistan'ı övdü ve 700 milyon Euro'luk yardım yapacaklarını açıkladı.

Konseyi Başkanı , AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkanı , dün - sınırındaydı. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Avrupa'nın 3 büyük karar merkezinin başkanları, helikopterle hudut bölgesini gezdi, ardından da Kumçiftlik (Orestiada) mevkisindeki askeri karakolu ziyaret etti.

AB'DEN UTANÇ ŞOVU

Hürriyet'te yer alan habere göre; AB liderlerinin havadan yaptıkları incelemede gruplarını meraklı gözlerle seyretmeleri objektiflere yansıdı. Yunan Hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklama ve mesajlarında açık şekilde vurgulamalarına karşın, Yunan askerlerinin iki göçmeni öldürdüğünü inkar etti. Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, 'Yunan sınır güçlerinin ülkeye yasadışı girmeye çalışan kişilere ateş açmadıklarını' ileri sürdü.

YUNANİSTAN'A 700 MİLYON EURO VE ÖVGÜ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Yunan sınır güçlerinin yaptıkları, Avrupa'nın geleceği için hayati derecede önemli. Uluslararası hukuka saygı ve insan haklarının korunması konularında Yunanistan'a güveniyoruz" diye konuştu.

Yunanistan'a 350 milyon derhal olmak üzere 700 milyon Euro yardım yapılacağını açıklayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Sınır Koruma Ajansı'nın (FRONTEX) 7 sahil koruma teknesi, 2 helikopter, 1 uçak ve 100 sınır muhafızı göndereceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sossoli ise "Yunanistan'a teşekkürler. Avrupa ortak bir politika belirlemek istiyor ve bunu Türkiye ile de görüşmek istiyor" dedi.

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