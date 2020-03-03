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Son dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
İRAN'DA 23 MİLLETVEKİLİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberi... Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

detaylar gelecek...

Son dakika: İran dini lideri Hamaney'e yakın isim coronavirüsten öldü SON DAKİKA: İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY'E YAKIN İSİM CORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
Son dakika: İran ve Azerbaycan'da koronavirüs alarmı! SON DAKİKA: İRAN VE AZERBAYCAN'DA KORONAVİRÜS ALARMI!
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

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