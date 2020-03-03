03 Mart 2020, Salı
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Şili'de de koronavirüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020
O ÜLKEDE DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Dünyayı ölüm korkusuyla kasıp kavuran bir ülkede daha tespit edildi. Güney Amerika ülkesi 'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Güney Amerika ülkesi 'de ilk yeni tip (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Jaime Manalich, düzenlediği basın toplantısında başkent Santiago'nun 350 kilometre güneyindeki Talca şehrinde bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Ülkeye 25 Şubat'ta giriş yapan 33 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay Güneydoğu Asya'da bulunduğu belirtildi.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin'de görülmüştü.

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