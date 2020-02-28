Son dakika: NATO İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak
Son dakika haberi... NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir. Öte yandan dün gece NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.
NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.
29 NATO MÜTTEFİKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor.
Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu.
Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini aktardı.
4'ÜNCÜ MADDE NE DİYOR?
4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.NATO'nun 4'üncü maddesi
NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.
Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.
Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.
RUSYA'DAN 'BİZ VURMADIK' AÇIKLAMASI
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Rus uçakları Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" denildi.
NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN ESED REJİMİ VE RUSYA'YA KINAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine, Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.
Buna göre, Genel Sekreter Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istedi.
Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.
Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yaptı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE'Yİ EN İYİ NASIL DESTEKLEYEBİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'yi bu krizde en iyi nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklere bakıyoruz" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İdlib'de Türk askerlerinin kaybıyla sonuçlanan saldırı konusunda oldukça endişeliyiz. Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçler alçak saldırıya derhal son vermeli. Türkiye'yi bu krizde en iyi nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklere bakıyoruz. Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız'' ifadelerine yer verildi.
HATAY VALİSİ DOĞAN: "İDLİB'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 33 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR"
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:
"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."
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