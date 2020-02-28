AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında İdlib'de yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."
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AKDENIZ KIBRIS LIBYA TUNUS VE TÜM AFRIKAYA YAKLASAN tüm rus gemileri ve ucaklar TEHDI olarak algilanip bölgelere girmeleri ENGELLENMELI! DONANMA teyakkuz. Libyaya girmelerini engelleyin. DIKKAT IDLIB VE SÜRIYE OLAYLARI dikkatimiz tüm dünyadaki cephelerden azaltmasin!cevapla 28.02.2020 01:55
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