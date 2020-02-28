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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Sözcüsü , canlı yayında 'de yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere 'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

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Dulqarnein Dulqarnein

Bu gece bir olma vakti.

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 01:57
Dulqarnein Dulqarnein

AKDENIZ KIBRIS LIBYA TUNUS VE TÜM AFRIKAYA YAKLASAN tüm rus gemileri ve ucaklar TEHDI olarak algilanip bölgelere girmeleri ENGELLENMELI! DONANMA teyakkuz. Libyaya girmelerini engelleyin. DIKKAT IDLIB VE SÜRIYE OLAYLARI dikkatimiz tüm dünyadaki cephelerden azaltmasin!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 01:55
rb rb

suriyeyi istiyoruz!!!!!!!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 01:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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