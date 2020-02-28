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Son dakika: Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
MOĞOLİSTAN DEVLET BAŞKANI'NDA VİRÜS ŞÜPHESİ...

Son dakika... Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin’e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan devlet haber ajansı 'Montsame' tarafından yayınlanan haberde, 27 Şubat'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar.

Haltmaagiyn Battulga ve beraberindeki heyetin Kovid-19 () virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi.

Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.
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