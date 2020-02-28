28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İran'da koronavirüs alarmı! 4 milletvekili daha Covid-19'a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2020
İRAN'DA 4 MİLLETVEKİLİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Son dakika haberi... 'da 4 milletvekilinde daha yeni tip (Kovid-19) tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 milletvekilinin koronavirüse yakalanmasının ardından Meclisteki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti.

Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 800'ü aştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

Virüs ülkede hızla yayılırken Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Son dakika: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan flaş coronavirüs açıklaması: İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün... SON DAKİKA: DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS'TAN FLAŞ CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: İRAN VE İTALYA'DAKİ VAKALAR BU VİRÜSÜN...
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İran ve sınır kapısı açıklaması SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN İRAN VE SINIR KAPISI AÇIKLAMASI
Son dakika: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN MECLİSİ ULUSAL GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KOMİSYONU BAŞKANI MÜCTEBA ZÜNNUR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN