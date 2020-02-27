Son dakika: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan flaş coronavirüs açıklaması: İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün...
SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de coronavirüs (Covid-19) ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "Her ülke ilk corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de coronavirüs (Covid-19) ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
"ÜLKELER ŞU AN BU SORULARI KENDİNE SORMAK ZORUNDA"
Ghebreyesus, "Her ülke ilk corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz. İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır." dedi.
"İRAN VE İTALYA'DAKİ VAKALAR BU VİRÜSÜN..."
DSÖ Başkanı Ghebreyesus ayrıca, "DSÖ virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu." mesajını verdi.
Ayrıca Ghebreyesus, "Corona virüsle ilgili epidemi ilan etme konusunda "karar aşamasında" olduğumuz bir noktaya geldik." açıklamasında bulundu.
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