27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan flaş coronavirüs açıklaması: İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
DSÖ'DEN FLAŞ CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü , 'de coronavirüs () ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "Her ülke ilk corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkanı , 'de coronavirüs () ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

"ÜLKELER ŞU AN BU SORULARI KENDİNE SORMAK ZORUNDA"

Ghebreyesus, "Her ülke ilk corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz. İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır." dedi.

" VE 'DAKİ VAKALAR BU VİRÜSÜN..."

DSÖ Başkanı Ghebreyesus ayrıca, "DSÖ virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu." mesajını verdi.

Ayrıca Ghebreyesus, "Corona virüsle ilgili epidemi ilan etme konusunda "karar aşamasında" olduğumuz bir noktaya geldik." açıklamasında bulundu.

Son dakika: THY'den koronavirüs iptallerine ilişkin flaş açıklama: Nahçıvan uçuşları durduruldu SON DAKİKA: THY'DEN KORONAVİRÜS İPTALLERİNE İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA: NAHÇIVAN UÇUŞLARI DURDURULDU
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İran ve sınır kapısı açıklaması SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN İRAN VE SINIR KAPISI AÇIKLAMASI
Son dakika: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN MECLİSİ ULUSAL GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KOMİSYONU BAŞKANI MÜCTEBA ZÜNNUR KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Tüm İran uçuşları iptal edildi TÜM İRAN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN