Son dakika: Dünyadan Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler

Son dakika haberi... Uluslararası kamuoyu, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak, şehit olan 33 Türk askerleri için taziye mesajları paylaştı. KKTC ve Azerbaycan'dan da şehitlerimiz için taziye mesajı geldi.

İdlib'de rejim ve destekçilerinin hava saldırılarının bölgedeki insani krizin boyutunu tırmandıracağı endişesini paylaşan uluslararası kamuoyu, bu saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı.'' ifadesini kullanarak, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani krizin son bulması için Rusya'nın uçaklarını derhal indirmesi ve rejimin İdlib'den güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." açıklamasını yaparak, Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad rejiminin İdlib'deki gaddar saldırganlığının ele alındığı vurgulandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulunarak, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esad, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.





Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi. AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunun altını çizen Sanchez, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile milletvekili Mesut Genç, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak, bu saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, rejim saldırısını kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçleri, bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: "İDLİB'DE DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.

AZERBAYCAN'DAN İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKİYE'YE TAZİYE

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "İdlib'de Türk askerlerinin şehit olması haberi bizi derinden üzdü. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Başın sağ olsun, kardeş Türkiye." ifadeleri yer aldı.

KKTC'DEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile milletvekili Mesut Genç, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlib'de bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiye'mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

Başbakan Yardımcısı Özersay da Facebook'tan "İçimiz acıyor, Türk Halkının başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız." açıklaması yaptı.

Bakan Taçoy ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Halkın Partisi İskele Milletvekili Genç, sosyal medya hesabından, "Başın sağ olsun Türkiyem. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Dualarımız ve kalbimiz sizinle." mesajını paylaştı.