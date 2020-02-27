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Bulgaristan'da koronavirüs korkusu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020
BULGARİSTAN'DA KORONAVİRÜS ENDİŞESİ!

Avrupa Birliği'nin () en yoksul ülkesi 'ı koronavirüsü korkusu sardı. Resmi verilere göre, Bulgaristan genelinde yurt dışından gelen 40 kişinin tedbir amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı.

, Romanya ve Kuzey Makedonya'da korona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından 'da virüs taşıyan olmamasına rağmen yetkililer endişeye kapıldı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 50 binin üzerinde vatandaşın karantina altına alınması durumunda ülkenin sigorta kurumu NOI'nin bütçesinin sıfırlanacağını belirtti.

Resmi verilere göre, Bulgaristan genelinde yurt dışından gelen 40 kişinin tedbir amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Ülkede korona virüsü vakası tespit edilmediğini ifade eden sağlık uzmanları, Batı Avrupa'da ve komşu ülkelerde virüsün yayıldığını hatırlatarak virüsün Bulgaristan'a gelmesinin an meselesi olduğunu dile getirdi.

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