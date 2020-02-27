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Vatikan'ı endişelendiren haber! Koronavirüs etkinliğine katılan Papa rahatsızlandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
VATİKAN'I ENDİŞELENDİREN HABER!

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Devlet Başkanı , hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa’nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edilirken, bir gün önce katıldığı bir etkinlikte koronavirüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaştığı ve öpüştüğü akıllara geldi.

, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 'un hastalandığını duyurdu. Papa'nın bugün Roma din adamlarıyla yapılması planlanan etkinliği hastalık nedeniyle iptal edildi.

Vatikan'dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis'in 'hafif bir rahatsızlık' geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Koronavirüs etkinliğine katılan Papa rahatsızlandı KORONAVİRÜS ETKİNLİĞİNE KATILAN PAPA RAHATSIZLANDI

Vatikan, Papa'nın evde istirahat edeceği bilgisini paylaştı. Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti.

Papa bir gün önce katıldığı bir etkinlikte ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaşmış ve öpüşmüştü.

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