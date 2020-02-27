Vatikan'ı endişelendiren haber! Koronavirüs etkinliğine katılan Papa rahatsızlandı!
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, koronavirüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa’nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edilirken, bir gün önce katıldığı bir etkinlikte koronavirüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaştığı ve öpüştüğü akıllara geldi.
Vatikan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hastalandığını duyurdu. Papa'nın bugün Roma din adamlarıyla yapılması planlanan etkinliği hastalık nedeniyle iptal edildi.
Vatikan'dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis'in 'hafif bir rahatsızlık' geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.
Vatikan, Papa'nın evde istirahat edeceği bilgisini paylaştı. Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti.
Papa bir gün önce katıldığı bir etkinlikte koronavirüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaşmış ve öpüşmüştü.
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