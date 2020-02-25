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Trump duyurdu: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
TRUMP: KORONAVİRÜS AŞISI YAKINDA GELİYOR

ziyareti dönüşü tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkanı , "Yakın zamanda koronavirüs aşısının piyasaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

dönüşü tüm dünyaya korku salan ölümcül koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı , konunun takipçisi olduklarını belirtti.

"ŞİMDİYE KADAR ÇOK ŞANSLIYIZ"
Virüsün ülkesine bulaşmadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Trump, "Şimdiye kadar şanslıyız ve bunun böyle kalacağını düşünüyoruz. Şu aşamada Hindistan'ın da koronavirüs ile çok fazla bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA AŞISI PİYASAYA ÇIKACAK"
Açıklamasının devamında "Sanırım bu gidecek bir problem" sözlerine yer veren Trump, "Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak" şeklinde konuştu.

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