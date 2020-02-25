25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Koronavirüs İran'ı vurdu! Otellerin yüzde 70'i kapandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020
KORONAVİRÜS İRAN'I VURDU! OTELLERİN YÜZDE 70'İ KAPANDI

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden 'da önemli bir gelişme yaşandı. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ilk görüldüğü Kum kentinde otellerin yüzde 70'inin kapandığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına konuşan Kum Eyaleti Otel ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Ahmed Fellahiyan, "Koronavirüs nedeniyle Kum kentinde kalmadı. Rezervasyonlar da iptal edildi. Otellerin şu an sadece yüzde 30 çalışıyor." dedi.

Fellahiyan, otellerdeki düğün salonlarının ve turistlere hizmet veren restoranların da kapandığını aktardı.

KUM TIP FAKÜLTESİ DEKANI'NDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Bu arada Kum Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu. Virüs tespit edilenler arasında Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de bulunuyor.

Son dakika: İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi SON DAKİKA: İRAN SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Son dakika: Türkiye ile İran arasında kritik koronavirüs görüşmesi! SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KRİTİK KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN