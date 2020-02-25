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İsviçre'de ilk Koronavirüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020
O ÜLKEDE İLK KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

İsviçre Sağlık Bakanlığı, dünyanın korkuyla takip ettiği salgını hakkında açıklama yaptı. Çin'in Vuhan kentinden yayılan Koronavirüs salgınının İsviçre'de de tespit edildiği ortaya çıktı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan bir ülkede daha görüldü. İsviçre Sağlık Bakanlığı, bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu açıkladı.

İsviçre Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan salgın nedeniyle şimdiye kadar dünya çapında 2 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

Bugün de, Hırvatistan ve Avustralya'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edilmişti.

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