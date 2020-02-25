Son dakika: Koronavirüs tüm dünyaya yayılıyor! Avrupa'da 2 ülkeye daha sıçradı
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından Avusturya ve Hırvatistan'da da görüldü. Avrupa'da virüs bulaşan ülke sayısı 5'e yükseldi.
Çin'de başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150'ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563'ü hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşandı.
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 16'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı.
AVRUPA'DA 2 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI
Avrupa'da ise iki ülkede daha Kovid-19 tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkede ilk virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Avusturya'da da iki kişinin tetkikleri sonucunda Kovid-19 virüsünü taşıdığı belirlendi.
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