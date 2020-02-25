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UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması: Durdurmak zorunda kalırız

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Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
UEFA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili 'dan önemli bir açıklama geldi. UEFA İkinci Başkanı , "Eğer koronavirüs Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelir istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

İkinci Başkanı , "Eğer koronavirüs Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelir istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, "Eğer koronavirüs Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelir istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

EURO 2020 AÇIKLAMASI
Bu yaz Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020'nin virüsten etkilenip etkilenmeyeceği konusuyla ilgili de konuşan Uva; "Şu anda gözlem aşamasındayız. Ülke ülke bütün durumları gözlemliyoruz. Futbolu durdurmak gibi bir düşüncemiz yok. EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkelerden virüse karşı garanti vermeyen olursa şehir değişikliğine gidebiliriz. İzleyip neler olduğunu göreceğiz" sözlerini kullandı.

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