Japonya'da koronavirüs alarmı! Ertelendi
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Dünyayı etkileyen Koronavirüs, şimdi de Japonya’yı zora soktu. Ülkede lig ve kupa maçları 15 Mart tarihine kadar ertelendi. J1 ve J2 lig maçları 15 Mart’a kadar oynanmayacak
Tüm dünyayı yakından ilgilendiren ve herkesin artık korkulu rüyası olan koronavirüs, futbolu etkilemeye devam ediyor. İtalya'daki krizden sonra bugün de Japonya'dan karar geldi.
Uzakdoğu ülkesi, 15 Mart tarihine kadar üst düzey iki ligin ertelendiğini duyurdu. J1 ve J2 lig maçları 15 Mart'a kadar oynanmayacak. Ayrıca kupa maçları da ileri bir tarihe ertelenecek. Ülkedeki koronavirüs önlemleri nedeniyle hem seyircileri korumak hem de futbolcuların sağlığı açısından böyle bir karar alındı.
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