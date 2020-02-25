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Son dakika: Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020
IRAK'TA 4 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI!

Son dakika haberine göre ’ın kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Irak , ailenin bir süre önce 'dan Kerkük'e döndüğünü belirtti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'te bir süre önce 'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

DÜNYADA KOVİD-19 BULAŞAN KİŞİ SAYISI 80 BİNİ AŞTI
'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong 'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 12, 'da 4, 'de 8, 'da 7, Tayvan, ve 'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, 1, Afganistan."

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