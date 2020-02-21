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Darbeci Hafter'den küstah Türkiye şartı: Çekilirlerse ateşkese hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
DARBECİ HAFTER'DEN KÜSTAH TÜRKİYE ŞARTI!

'da ülkenin batısını kontrol eden darbeci Hafter, Türk ordusunun Libya'dan ayrılması şartıyla ateşkese hazır olduklarını belirterek skandal bir açıklamaya imza attı.

ile başlayan süreçte lideri 'nin devrilmesiyle birlikte siyasi istikrarın 9 yıldır sağlanamadığı Libya'da, ülkenin batısını kontrol eden darbeci Hafter açıklamalarda bulundu. Rus haber ajansı RIA'nın "son dakika" koduyla servis ettiği haberde Hafter'in, "Eğer taleplerimiz yerine getirilirse ateşkese hazırız" sözleri yer aldı. Hafter ateşkesin bazı şartları arasında, 'Türk askerlerinin bölgeden ayrılmasını' gösterdi.

Libya'nın batısını yöneten General Rus haber ajansı RIA'ya konuştu. Libya'da barış sağlamak için oluşturulan bütün diplomatik girişimlere itiraz eden ve her toplantıda masadan kalkan General Halife Hafter, için hazır olduğunu söyledi.

"TÜRK ORDUSUNUN ÇEKİLMESİ ŞART"
Ancak Hafter, ateşkes için bazı şartlar öne sürdü. Uluslararası güçlere ateşkes için şart koşan Hafter, için skandal bir talepte bulundu ve "Ateşkes için Türk ordusunun Libya'dan çekilmesi şart" dedi.

LİBYA'DA NELER OLUYOR?
Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı ülkesi Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor.

Libya, 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü. Bunlardan birisi ülkenin doğusunda, sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus merkezli .

Öte yandan 'in 2015'te varlığını hissettirdiği ülkede, örgüte bağlı savaşçılar Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentini ele geçirdi. Ancak Türkiye'nin de desteklediği Misratalı güçler, DAEŞ'i aynı yıl içerisinde ortadan kaldırdı.

KİM KİMİ DESTEKLİYOR?
Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, , Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.

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orhan dengiz orhan dengiz

Eceli gelen kopek ne yaparmis milletimiz bilir. Bu kopekte aynen onu yapiyor ve yakinda gereken neyse onu bulacak//

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evet0
hayır0
cevapla 21.02.2020 12:36
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