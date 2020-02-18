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Son dakika haberi... Hafter milislerinden Trablus Limanı'na ikinci saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
HAFTER MİLİSLERİNDEN TRABLUS LİMANI'NA BİR SALDIRI DAHA!

Son dakika haberine göre 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri bağlı milisler, başkent Trablus'taki limana yine düzenledi.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri bağlı milisler, başkent Trablus'taki limana yine düzenledi.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı güçlerce yürütülen "Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı bir kez daha roketlerle hedef aldığını söyledi.

TEKRAR SALDIRDILAR
Mecei, Hafter milislerinin Libyalıları bezdirmek ve ülkenin durumunu daha da karmaşık bir hale getirmek için Trablus Limanı'na tekrar saldırdığını ifade etti.

Hafter'e bağlı milisler, bugün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.

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