18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Hafter destekli teröristlerden Trablus Limanı'na roketli saldırı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
HAFTER RAHAT DURMUYOR! ROKETLİ SALDIRI

Libya'nın doğusundaki silahlı teröristlerin elebaşı 'e bağlı güçler, 'na düzenledi. Uluslararası tanınırlığa sahip ()  ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve dünkü 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.En az 10 roketin düştüğü belirtilen 'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Uluslararası tanınırlığa sahip () ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

5 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

'e bağlı milislerin geçen hafta Trablus'un güney bölgelerine düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN