Son dakika: Darbeci Hafter milisleri sivilleri vurdu
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Trablus'un Hadba bölgesine roketlerle hedef gözetmeksizin saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Trablus'un Hadba bölgesine roketlerle hedef gözetmeksizin saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Bölgede saldırı nedeniyle büyük maddi hasar oluştu.
Hafter'e bağlı milisler son üç günde Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Dün Trablus'un Salahaddin bölgesindeki bir kahvehaneye roket düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesi'nin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
SALDIRILAR NEDENİYLE UÇUŞLAR DURDURULDU
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Hişam Ebu Şekvat yaptığı yazılı açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırı nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Ebu Şekvat, havalimanına düşen roket sayısı ve oluşan hasar konusunda bilgi vermedi.
Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor. Daha önce 3 ay kapalı kalan Mitiga Havalimanı, 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.
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