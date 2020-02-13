13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Darbeci Hafter milisleri sivilleri vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
DARBECİ HAFTER MİLİSLERİ SİVİLLERİ VURDU

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, milisleri Trablus'un Hadba bölgesine roketlerle hedef gözetmeksizin saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, milisleri Trablus'un Hadba bölgesine roketlerle hedef gözetmeksizin saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Bölgede saldırı nedeniyle büyük maddi hasar oluştu.

Hafter'e bağlı milisler üç günde Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Dün Trablus'un Salahaddin bölgesindeki bir kahvehaneye roket düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesi'nin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

SALDIRILAR NEDENİYLE UÇUŞLAR DURDURULDU
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Hişam Ebu Şekvat yaptığı yazılı açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırı nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Ebu Şekvat, havalimanına düşen roket sayısı ve oluşan hasar konusunda bilgi vermedi.

Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor. Daha önce 3 ay kapalı kalan Mitiga Havalimanı, 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

Darbeci Hafter haddini aştı!
Hafter Libya'da başkenti vurdu HAFTER LİBYA'DA BAŞKENTİ VURDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN