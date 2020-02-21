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Son dakika: Rusya'dan Suriye'ye SU-24 savaş uçağı takviyesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
SURİYE’DE NELER OLUYOR? RUSYA’DAN YENİ ASKERİ TAKVİYE

'de 'in güneyinde muhaliflerin atağa geçmesi ve ağır çatışmaların yaşanması sonrası bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre , Türkiye’nin hava sahasını kargo uçaklarına kapatması nedeniyle Suriye’ye SU-24 savaş uçaklarını üzerinden sevk etti.

'de rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırıda bulunması ve 'nın rejime destek vermesinden sonra Türkiye - Rusya arasındaki ipler iyice gerildi. Rejime destek vermek için 'ye savaş uçağı ve askeri mühimmat sevkıyatına devam eden Rusya'nın Türkiye üzerinden askeri kargo uçaklarının geçişinin yasaklandığı öğrenildi.

"RUSYA SU-24 SAVAŞ UÇAĞI TAKVİYE ETTİ"

Rus basını Şubat ayı itibariyle Türkiye'nin kargo uçaklarına hava sahasını kapattığını yazarken dün akşam saatlerinde Rusya'nın Suriye'ye savaş uçağı takviyesi yaptığı belirtildi.
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Rus basını, Rus askeri yetkililere ve Rus sivil hava radar istihbarat servislerine dayandırarak verdiği haberde, Rusya'nın Tu-154M tipi askeri kargo uçağıyla üzerinden Suriye'de bulunan Su-24 savaş uçaklarını takviye ettiğini okuyucularına aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Rusya Savunma Bakanlığından ise bu haber ve iddialar üzerine henüz bir açıklama yapılmadı.
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