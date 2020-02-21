Son dakika: Rusya'dan Suriye'ye SU-24 savaş uçağı takviyesi
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Suriye'de İdlib'in güneyinde muhaliflerin atağa geçmesi ve ağır çatışmaların yaşanması sonrası bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre Rusya, Türkiye’nin hava sahasını Rus askeri kargo uçaklarına kapatması nedeniyle Suriye’ye SU-24 savaş uçaklarını Hazar Denizi üzerinden sevk etti.İdlib'de rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırıda bulunması ve Rusya'nın rejime destek vermesinden sonra Türkiye - Rusya arasındaki ipler iyice gerildi. Rejime destek vermek için Suriye'ye savaş uçağı ve askeri mühimmat sevkıyatına devam eden Rusya'nın Türkiye üzerinden askeri kargo uçaklarının geçişinin yasaklandığı öğrenildi.
"RUSYA SU-24 SAVAŞ UÇAĞI TAKVİYE ETTİ"
Rus basını Şubat ayı itibariyle Türkiye'nin Rus askeri kargo uçaklarına hava sahasını kapattığını yazarken dün akşam saatlerinde Rusya'nın Suriye'ye savaş uçağı takviyesi yaptığı belirtildi.
Rus basını, Rus askeri yetkililere ve Rus sivil hava radar istihbarat servislerine dayandırarak verdiği haberde, Rusya'nın Tu-154M tipi askeri kargo uçağıyla Hazar Denizi üzerinden Suriye'de bulunan Su-24 savaş uçaklarını takviye ettiğini okuyucularına aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığından ise bu haber ve iddialar üzerine henüz bir açıklama yapılmadı.
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