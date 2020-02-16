Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Libya mesajı ve Hafter çağrısı
Giriş Tarihi: 16.02.2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra önemli açıklamalar yaptı. Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." dedi.Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.
"HAFTER'İN İHLALLERİ VE SALDIRGANLIĞININ DURDURULMASI GEREK"
Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." diye konuştu.
Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının Roma'da yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Tarihini İtalyanlarla belirleyeceğiz." dedi.
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