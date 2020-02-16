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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Libya mesajı ve Hafter çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020
ÇAVUŞOĞLU'DAN LİBYA MESAJI VE HAFTER ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı , 'nın kentinde düzenlenen toplantısından sonra önemli açıklamalar yaptı. Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz de olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." dedi.

Bakan , 'nın kentinde, 'da kalıcı ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

"HAFTER'İN İHLALLERİ VE SALDIRGANLIĞININ DURDURULMASI GEREK"

Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler () ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız onları konuştuk. Biz de olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının Roma'da yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Tarihini İtalyanlarla belirleyeceğiz." dedi.

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