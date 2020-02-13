13 Şubat 2020, Perşembe
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Darbeci Hafter haddini aştı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2020
DARBECİ HAFTER HADDİNİ AŞTI!

Son dakika haberine göre: 'nın doğusundaki bölgelerin kontrolünü sağlayan ve Libya'nın başkenti 'taki tek havalimanını ele geçirmeye çalışan darbeci , 'nin üs olarak kullandığını iddia ederek havalimanının tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.

'da süren iç savaş sırasında tarafından yapılan yardımları getiren uçaklarla ilgili son dakika bir gelişme yaşandı.

HAFTER SÖZCÜSÜ'NDEN KÜSTAH TÜRKİYE SUÇLAMASI

güçleri 'taki havalimanını ele geçirmeye çalışırken, Hafter'in sözcüsü Ahmed , 'ye buradaki havalimanını kullanmaması uyarısında bulundu. Trablus'taki 'nin üs olarak kullandığını iddia eden Mismari, BM uçaklarının güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek uçakların Misrata Havalimanına inebileceğini söyledi.

BM YETKİLİSİ DUYURMUŞTU

BM yetkilileri akşam saatlerinde bir uçaklarının havalimanına inmek istediğini ancak Hafter güçlerinin buna müsaade etmediğini belirtmişti.

Son dakika: Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı SON DAKİKA: LİBYA'DA HAFTER MİLİSLERİ MİTİGA HAVALİMANI’NI HEDEF ALDI
Hafter Libya'da başkenti vurdu HAFTER LİBYA'DA BAŞKENTİ VURDU
CHP'nin makul bulduğu darbeci Hafter, Türkiye'ye savaş açtı CHP'NİN "MAKUL" BULDUĞU DARBECİ HAFTER, TÜRKİYE'YE SAVAŞ AÇTI
Hafter güçlerine ağır darbe HAFTER GÜÇLERİNE AĞIR DARBE
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