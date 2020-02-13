Darbeci Hafter haddini aştı!
Son dakika haberine göre: Libya'nın doğusundaki bölgelerin kontrolünü sağlayan ve Libya'nın başkenti Trablus'taki tek havalimanını ele geçirmeye çalışan darbeci Hafter, Türkiye'nin Mitiga Havalimanını üs olarak kullandığını iddia ederek havalimanının Birleşmiş Milletler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Libya'da süren iç savaş sırasında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardımları getiren uçaklarla ilgili son dakika bir gelişme yaşandı.
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Hafter güçleri Trablus'taki havalimanını ele geçirmeye çalışırken, Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari, BM'ye buradaki havalimanını kullanmaması uyarısında bulundu. Trablus'taki Mitiga Havalimanını Türkiye'nin üs olarak kullandığını iddia eden Mismari, BM uçaklarının güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek uçakların Misrata Havalimanına inebileceğini söyledi.
BM YETKİLİSİ DUYURMUŞTU
BM yetkilileri akşam saatlerinde bir uçaklarının havalimanına inmek istediğini ancak Hafter güçlerinin buna müsaade etmediğini belirtmişti.
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