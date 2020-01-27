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Son dakika: Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı arttı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
ÇİN'DEKİ SALGINDA ÖLÜ SAYISI ÖLÜ SAYISI ARTTI!

Son dakika haberi... ’de koronavirüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81’e yükselirken, ülke genelindeki seyahat yoğunluğunu engellemek amacıyla bayram tatili uzatıldı. Öte yandan Çin, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kontrol altına alınmasına yardım etmesi için 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kurdu. 2019-nCoV salgını altındaki Vuhan kentinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşasına başlandı.

'de Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Ülke genelinde salgın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 823'e yükseldiğini, hastalardan 461'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ülke genelindeki şüpheli vakaların sayısının da 30 bini aştığı belirtildi.



Başkent Pekin'de söz konusu virüsten etkilenenler arasında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu belirtildi.

Diğer yandan, ABD'de rastlanan vaka sayısı 5'e yükselirken, hastalığa yakalanan kişilerin tamamının yakın tarihte Wuhan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

KARANTİNADAN ÖNCE 5 MİLYON KİŞİ WUHAN'I TERK ETTİ

Wuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya başlamadan önce korona virüsü salgını ve Bahar Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri, bu durumun salgını kontrol altına almada karşılaşılan en büyük engellerden olduğunun altını çizdi. Çin hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçtiğimiz Perşembe günü Wuhan dâhil eyaletteki 13 şehrin tecrit altında tutulacağını açıklamıştı.



Öte yandan Çin, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kontrol altına alınmasına yardım etmesi için 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kurdu.

2019-nCoV salgını altındaki Vuhan kentinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşasına başlandı.

3 Şubat'tan önce tamamlanacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kaplayacağı bildirilen hastanenin inşaatında onlarca iş makinesi çalışıyor.

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