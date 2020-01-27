Son dakika: Aksaray'da koronavirüs alarmı
Çin’de ortaya çıkan, kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist Aksaray'da gözlem altına alındı. Çinli turistleri ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile karantina altına alınarak tetkikler başlatıldı.
Olay, Aksaray'ın Sultanhanı İlçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen Çinli turistlerin otobüsünde Çinli bir turist aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çinli turistin fenalaştığını ve aşırı ateşlendiğini gören tur otobüsünün şoförü hemen Sultanhanı İlçesine girerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
KARANTİNAYA ALINDI
Çok sayıda sağlık personeli kısa süre içerisinde fenalaşan turist ve beraberindeki 8 Çinli turisti ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile karantina altına alınarak tetkikler başlatıldı.
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