28 Ocak 2020, Salı
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Brezilya'da ölü sayısı 54'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020
BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI 54'E YÜKSELDİ

'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 54'e yükseldi. Yetkililer, aşırı yağışların Minas Gerais, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde sel ve heyelanlara yol açtığını bildirdi.

'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Yetkililer, aşırı yağışların Minas Gerais, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde sel ve heyelanlara yol açtığını bildirdi.

Üç eyalette meydana gelen afetlerde 54 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Minas Gerais'de 15 bin, Espirito Santo'da 10 bin, Rio de Janeiro'da da 6 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Yetkililer, yaklaşık 6 milyon kişiye ev sahipliği yapan Belo Horizonte'nin gelecek 3 gün içinde aşırı yağışların etkisi altına girebileceği uyarısında bulundu.

Minas Gerais'de 120'den fazla yerel yönetimin acil durum ilan ettiği kaydedildi.

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