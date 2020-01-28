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Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020
CEZAYİR'DE ASKERİ UÇAK KAZASI!

Cezayir'de uçağı kazasında iki pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi. Öte yandan , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

Cezayir'in En-Nehar televizyon kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Rus yapımı Suhoy Su-30 tipi askeri araç, Ummul Bevaki vilayetine bağlı Ayn ez-Zeytun beldesinde düştü.

Kokpit ekibinde yer alan pilot ve yardımcı pilot kazada hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Öte yandan , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

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