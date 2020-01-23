Son dakika: Çin'deki koronavirüs salgınında flaş gelişme! "Tüm toplu ulaşım durduruldu"
Son dakika haberi... Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu ve vatandaşların özel nedenleri olmadıkça kentten ayrılmamaları uyarısı yaptı. Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan sayısı 571 kişiye yükseldi.Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.
Bakanlık, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan'daki vatandaşların özel nedenleri olmadıkça kentten ayrılmamalarını istedi.
ÇİN'DE YENİ KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 571'E ÇIKTI
Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan sayısı 571 kişiye yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'e ulaştı.
Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928'i müşahade altına alındı.
Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er kişide, Taylan'da 3 kişide tespit edildi.
VUHAN'DA ULAŞIM, TURİZM DURDU
Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.
Vuhan yerel hükümet departmanlarından yapılan açıklamayla halktan "özel bir nedeni olmaması durumunda" şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi.
Bu arada, kente 22 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında grup tur hizmeti verecek bütün turizm acentelerinin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındı.
Yerel hükümet ayrıca kentteki turizm destinasyonları ve otellerin 8 Şubat'tan önce büyük çaplı etkinliklerini askıya alması talimatı verirken, söz konusu önlemlerin "virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kesmek için" alındığını kaydetti.
MASKE TEMİNİ İÇİN ACİL DURUM KOORDİNASYONU
Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, 2019-nCoV virüsü nedeniyle büyük çaplı maske taleplerinin karşılanması için maske üretimi konusunda acil durum koordinasyonu başlattı.
Bakanlığın tüm eyaletlerde maske üretimini hızlandırmak için yerel maske üreticilerini koordine edeceği belirtildi.
VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.
Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Virüs SARS virüsüne yüzde 80 benzerliği bulunmasıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775'i hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Macron anketlerde çakıldı! Fransızların yüzde 69'u...
- Uluslararası Adalet Divanı'ndan Myanmar kararı
- Irak Cumhurbaşkanı, acı bilançoyu açıkladı
- ABD Irak'a Patriot sistemi kuracak
- Almanya ve Fransa'dan ABD'nin tehditlerine yanıt
- Trump Barzani'yi terörist elebaşı ile karıştırdı
- Toplu ulaşımı askıya aldı!
- Brexit Kraliçe'nin onayını bekliyor
- İnsani dram! Türkiye sınırı yakınlarına göç ediyorlar
- Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
- Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
- Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!