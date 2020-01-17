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İran'ın ABD üssüne yaptığı sayıda 11 asker yaralanmış!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
İRAN VURDU, ÇOK SAYIDA ABD ASKERİ YARALANDI

Son dakika haberine göre; Merkez Komutanlığı (), 'ın 'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bilançoyu açıkladı. CENTCOM Sözcüsü, İran'ın yaptığı saldırıda 11 ABD askerinin yaralandığını ve beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

Başkanı 'ın emriyle Kasım Süleymani, 'ın başkenti 'ta öldürülmüştü. ABD'ye karşı intikam yemini eden Tahran Yönetimi, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından devlet televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü iddia ederken, Başkan Trump ise, hiçbir ABD ve Irak askerinin ölmediğini, üslerde ise hasar olduğunu duyurmuştu.

Artan gerilim günler sonra düşerken, ABD saldırının bilançosunu açıkladı. 8 Ocak'taki füzeli saldırılarda 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre; Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, "Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden 'daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt'teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi." dedi.

Askerlerin tedavilerinden sonra Irak'a döneceğini kaydeden Urban, "Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl'a 3 asker ise Arifjan'a nakledildi." bilgisini paylaştı. ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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