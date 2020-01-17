İran'ın ABD üssüne yaptığı sayıda 11 asker yaralanmış!

Son dakika haberine göre; ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bilançoyu açıkladı. CENTCOM Sözcüsü, İran'ın yaptığı saldırıda 11 ABD askerinin yaralandığını ve beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. ABD'ye karşı intikam yemini eden Tahran Yönetimi, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından İran devlet televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü iddia ederken, Başkan Trump ise, hiçbir ABD ve Irak askerinin ölmediğini, üslerde ise hasar olduğunu duyurmuştu.

Artan gerilim günler sonra düşerken, ABD Ordusu saldırının bilançosunu açıkladı. 8 Ocak'taki füzeli saldırılarda 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre; CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, "Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya'daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt'teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi." dedi.

Askerlerin tedavilerinden sonra Irak'a döneceğini kaydeden Urban, "Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl'a 3 asker ise Arifjan'a nakledildi." bilgisini paylaştı. ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.