İran'ın ABD üssüne yaptığı sayıda 11 asker yaralanmış!
Son dakika haberine göre; ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bilançoyu açıkladı. CENTCOM Sözcüsü, İran'ın yaptığı saldırıda 11 ABD askerinin yaralandığını ve beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. ABD'ye karşı intikam yemini eden Tahran Yönetimi, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.
Saldırının ardından İran devlet televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü iddia ederken, Başkan Trump ise, hiçbir ABD ve Irak askerinin ölmediğini, üslerde ise hasar olduğunu duyurmuştu.
Artan gerilim günler sonra düşerken, ABD Ordusu saldırının bilançosunu açıkladı. 8 Ocak'taki füzeli saldırılarda 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre; CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.
Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, "Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya'daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt'teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi." dedi.
Askerlerin tedavilerinden sonra Irak'a döneceğini kaydeden Urban, "Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl'a 3 asker ise Arifjan'a nakledildi." bilgisini paylaştı. ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa, Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek
- Merkel'den Hafter açıklaması
- Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkeler İran'dan tazminat istiyor
- İtalya'dan 'Libya'da kalıcı ateşkes' çağrısı
- Sosyal medyadan mesaj atan kişi ikiz kardeşi çıktı
- İspanya'da atlar ateş üzerinde yürütüldü
- Almanya'dan flaş Hafter açıklaması
- İsrail Gazze'yi vurdu
- Ruhani'den ilginç açıklama: Trump...
- Trump'a bir darbe de ABD Sayıştayı'ndan
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?