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İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye saldırı uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
İRAN'DAN ABD'YE SALDIRI UYARISI

'nin intikamı için harekete geçen , 2. saldırı dalgasının ardından açıklama yaptı. İran , 'nin saldırıya cevap vermesi durumunda daha sert karşılık vereceklerini belirtti.

Başkanı Trump'ın emriyle İranlı Komutan öldürüldü, Ordusu intikam saldırısını bu gece yarısı gerçekleştirdi. İran, ABD üslerini 2 saldırı dalgasıyla vurdu.

, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

"CEVAP VERİLİRSE DAHA SERT OLACAĞIZ"

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

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