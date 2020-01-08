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İran 80 ABD askerinin öldüğünü açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN 80 ABD ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İran gece saat 01:20 sularında Irak'taki 2 ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. Saldırı hakkında açıklama yapan İran Devlet Televizyonu, "Irak'taki saldırıda 80 ABD askeri öldü." ifadelerini kullandı.

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki 2 ABD üssüne yaptığı saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Detaylar gelecek...

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