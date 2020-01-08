İran 80 ABD askerinin öldüğünü açıkladı
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İran gece saat 01:20 sularında Irak'taki 2 ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. Saldırı hakkında açıklama yapan İran Devlet Televizyonu, "Irak'taki saldırıda 80 ABD askeri öldü." ifadelerini kullandı.
İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki 2 ABD üssüne yaptığı saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump'tan İran'ın saldırısı hakkında ilk açıklama
- Süleymani'nin intikamı alındı mı?
- İran Genelkurmay Başkanı'ndan ABD açıklaması
- İran: ABD'nin müdahalesi topyekün savaşa neden olur
- ABD'den saldırıdan önce uyarıldık açıklaması
- İran'da yolcu uçağı düştü
- İran'dan ABD'ye tehdit: 100 hedef belirledik
- İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı dikkat çekti
- Yaralanan askerler hakkında açıklama
- İran'da nükleer tesis yakınlarında deprem
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!
- İDO ve BUDO seferlerinde iptal!
- Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Seikidika’nın kariyeri!
- Çin Seddi ne zaman yapıldı? Çin Seddi kaç km, neden yapıldı?
- Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman?
- EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman?
- Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!
- Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak ATV yayın akışı - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı?