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Fransa, Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020
FRANSA, ORTA DOĞU'YA UÇAK GEMİSİ GÖNDERECEK

, uçak gemisi Charles De Gaulle'un 'ya gönderileceğini açıkladı. Geminin aynı zamanda Avrupalı ülkeleriyle yapılacak ortak operasyonlarda kullanılacağını ifade eden Macron, terör örgütü tehditinin arttığını savundu.

, yeni yıl dolayısıyla ülkenin Orleans kentinde askerlere yönelik düzenlenen toplantıda, uçak gemisi Charles De Gaulle'un nisan ayına kadar Chammal Operasyonu'na destek amacıyla bölgesinde görev yapacağını belirtti.

Geminin aynı zamanda Avrupalı ülkeleriyle yapılacak ortak operasyonlarda kullanılacağını ifade eden Macron, terör örgütü tehditinin arttığını savundu.

Fransa'nın başkenti 'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130 kişinin öldüğü ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarının ardından, 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles De Gaulle uçak gemisi 'e gönderilmişti. Gemi, geçen yıl Güney Çin Denizi'nde de gönderilmişti.

Fransa, Chammal Operasyonu'nu 19 Eylül 2014'te 'ta DEAŞ tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, operasyon daha sonra 'deki DEAŞ tehdidini de içine alacak şekilde genişletilmişti.

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