Ruhani: Tüm sorumlular cezalandırılacak
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'yanlışlıkla' düşürülen yolcu uçağıyla ilgili olarak tek bir kişinin sorumlu olamayacağını ve tüm sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları'nın yanlışlıkla vurduğunu açıkladığı yolcu uçağının vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 'affedilemez bir hata' yorumunu yapan Ruhani, "Uçak olayı trajik ve dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olaydan sadece tek bir kişi sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.
SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA CEZALANDIRILACAK
İranlı yetkililerin hatalarını kabul ettiklerine dikkat çeken Ruhani, bunun 'iyi bir ilk adım' olduğunu belirterek, İran halkının böyle bir olayın tekrarlanmayacağından emin olması gerektiğini söyledi.
Hükümetin İranlılara ve kazada hayatını kaybeden insanların uluslarına karşı sorumlu olduğunu kaydeden Ruhani, olayda sorumluluğu olan kim varsa cezalandırılacağını belirtti.
NELER YAŞANMIŞTI?
8 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları, 176 yolcusu bulunan Ukrayna Havayolları'na ait uçağı hava savunma operatörlerinin seyir füzesi sanmaları nedeniyle düşürdüklerini açıklam��ştı. Olayın ardından İran'ın birçok kentinde hükümet ve rejim karşıtı gösteriler başlamış, İranlılar dini lider Hamaney'e istifa çağrıları yapmıştı.
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