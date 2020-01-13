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13.01.2020

Moskova'da Libya görüşmesi! Coşkun Başbuğ: Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferidir

Rusya'da Moskova'da yapılan ve tüm dünyanın merakla takip ettiği Libya görüşmesinden pozitif mesajlar çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, metni Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın imzaladığını, Hafter tarafının ise yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Libya’da ateşkesi öngören anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak." dedi. İşte bu görüşme sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ gelişmeleri değerlendirdi. Çoşkun Başbuğ, "2020 yılına çok hızlı bir şekilde girdik ama bir o kadar da olumlu girdik. Libya ile gelinen bu noktanın birçok şer odağının tahmin etmediği kadar hızlı geliştiğini değerlendiriyorum. Kimse bu kadar hızlı ve olumlu gelişeceğini tahmin etmiyordu. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutlamak gerekiyor. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti beklemeden imzayı attı. Hafter kanadı ise incelemek için süre istedi, ben bu durumu yadırgamıyorum. Kendini kabul ettirmek istediği tabana mesaj vermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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