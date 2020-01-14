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Malezya'da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 10 terörist yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2020
MALEZYA'DA KRİTİK OPERASYON! SALDIRI YAPACAKLARDI

'da terör saldırısı hazırlığındaki ve bağlantılı 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Terör örgütü üyelerinin Malezya'da uluslararası bir mekana saldırı planladıkları açıklandı.

Özel Harekat Şubesi Direktör Yardımcısı , yaptığı açıklamada, geçen aydan bu yana ülke genelinde yapılan operasyonlarda 2 vatandaşı ve 8 yabancı uyruklu olmak üzere 10 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Terör örgütü üyelerinin Malezya'da uluslararası nitelik taşıyan bir mekana saldırı planladıklarını belirten Cheong Koon Kock, saldırı planlanan yere dair detay vermedi.

ve terör örgütlerine üyeliği tespit edilen militanların evlerinde 6 ev yapımı bomba, 15 mühimmat kutusu ve çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.

DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin geçen yıl ekim ayında 'de öldürülmesinin ardından Malezya hükümeti, terör örgütünün faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabileceği uyarısında bulunmuştu.

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