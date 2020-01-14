Putin ve Merkel Libya hakkında telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın el atmasıyla Libya'da ateşkesin sağlanması dünyanın dikkatini çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel Libya hakkında telefon görüşmesi yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de yapılması planlanan Libya Konferansı'nın hazırlık sürecini görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Libya krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Libya meselesi çözümüne ilişkin Berlin Konferansı'nın hazırlık süreci ele alındı. Putin, Libya'daki tarafların katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmelerle ilgili Merkel'e bilgi verdi." ifadesine yer verildi.
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