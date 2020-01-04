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İranlı yetkili açık açık söyledi: Savaş başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2020
ABD RADYOSUNA BAĞLANIP SÖYLEDİ: SAVAŞ BAŞLADI

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin öldürülmesine karşılık, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi'den sert tepki geldi. Ravançi, ''Amerika, İran’a karşı sadece ekonomik savaş değil, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı” ifadelerini kullandı.

Amerikan NBC Ulusal Televizyonuna konuşan Ravançi, Süleymani'nin hükümetinin daveti üzerine 'ta bulunduğunu belirterek, öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı.

'İNTİKAMIMIZ ÇOK SERT OLACAK'

Ravançi, "Bu, tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlikle bir misilleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

'AMERİKA ZATEN SAVAŞI BAŞLATTI'

Aynı gün CNN televizyonuna da mülakat veren Ravançi, "ABD ile arasında savaşa mı gidildiği" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Amerika, İran'a karşı sadece ekonomik savaş değil, bunun ötesinde, ülkesinde ve bölgede sevilen, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir."

Ravançi, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini tekrarlayarak, "ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak. Gelecekte olacakların tam sorumluluğunu taşımalıdırlar." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

ABD (), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran'ın dini lideri de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

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