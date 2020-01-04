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Kasım Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2020
SÜLEYMANİ'NİN DEFNEDİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU .

'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 'nin cenazesi, pazar günü İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.

'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "mashreghnews" haber sitesine göre, Süleymani'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı Komutan için ilk törenin yarın 'ın başkenti 'ta düzenleneceği belirtildi.

Bağdat'taki törenden sonra cenazenin Tahran'a getirileceği kaydedilen açıklamada, Süleymani için pazar günü sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri 'in de katılacağı ikinci bir tören yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca yapılacak bu törenin ardından cenazenin defnedilmek üzere Süleymani'nin memleketi Kirman'a nakledileceği ifade edildi.

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen örgütünün basın müdürlüğünden yapılan açıklamada, Süleymani için yarın Bağdat'ta bir tören yapılacağı belirtilmişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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