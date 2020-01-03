Süleymani'nin ölümü sonrası flaş karar: Mehdi Ordusu aktif edildi
Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr tarafından yayımlanan son dakika haberine göre, ABD karşıtı "Mehdi Ordusu"nun yeniden aktif edildiği açıklandı. Öte yandan Washington yönetiminden yeni bir uyarı gelirken, Rusya, Çin ve Fransa'dan da Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası açıklamalar geldi.
Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.
"MEHDİ ORDUSU AKTİF EDİLDİ"
Süleymani'nin ölümünün ardından son dakika bir açıklama yayımlayan Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, 2008 yılında bizzat kendisi tarafından lağvedilen "Mehdi Ordusu"nun tekrar aktif ettiğini duyurdu.
Yaptığı açılamada Irak'ı korumaları için kendi emrindeki milislere talimat veren Sadr, "Vatansever Irak direnişinin lideri olarak, tüm mücahitlere, özellikle Mehdi Ordusu'na, ve tüm vatansever ve disiplinli guruplara Irak'ı korumak için hazır olma emri veriyorum" ifadelerini kullandı.
"MEHDİ ORDUSU" KİMDİR?
"Mehdi Ordusu" ABD'nin Irak'ı işgali sırasında direniş gösteren gruplardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Ordu, bizzat 2008 yılında yine Sadr'ın emriyle dağıtılmıştı.
ACİL KODUYLA DUYURDULAR
Washington yönetimi, Irak'ta bulunan tüm Amerikan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.
kalan karakter 1000
iran saman alevi, irana hiçbir zaman güvenmem.cevapla 03.01.2020 12:37
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