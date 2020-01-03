Son dakika: Trablus'ta havalimanına roketli saldırılar! Uçuşlar durduruldu
Gelen son dakika haberine göre; Libya’nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşların durdurulduğu belirtildi.
Libya'nın Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda roket saldırısı sonrası uçuşların durdurulduğu açıklandı. Havalimanına düzenlene roket saldırısı sonrasında uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğu duyuruldu.
DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI
Libya'daki iç savaşın ortasında kalan Mitiga Havalimanı'nda daha öncede yaşanan füze saldırıları sonrasında operasyonlar durdurulmuştu.
3 AY KAPALI KALMIŞTI
Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter'e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı'na dün gece roket isabet ettiği aktarıldı. Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.
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