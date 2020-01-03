Son dakika: ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi hemen terk edin

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına 'ülkeyi hızla terk etmeleri' çağrısında bulundu.

31 Aralık tarihinde Şii milisler tarafından işgal edilen ve ateşe verilen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Irak'taki ABD vatandaşlarına "ülkeyi hızla terk etmeleri" çağrısında bulundu.

İRANLI GENERAL SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.

"ABD PERSONELİNİ KORUMAK İÇİN..."

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

HAMANEY: SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı.