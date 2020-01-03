Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Trump'tan dikkat çeken paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürülmesinin Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından Twitter üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu.

Pentagon'dan sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki olaylar ve yüzlerce ABD'linin ölümünden sorumlu tutulan İran'ın önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ifade edilmiş ve saldırının doğrudan Trump'ın talimatıyla olduğu da belirtilmişti.

İMALI PAYLAŞIM

Ölenlerin kimliklerinin açıklaması ve Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden imalı bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımında sadece ABD bayrağı yer aldı.