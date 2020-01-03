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Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020
BAĞDAT'TA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ!

'ın başkenti 'ta Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesi sonrası Tahrir Meydanı'nda bir grup, sevinç gösterisi yaptı.

'ta sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkentteki Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı taşıyan bir grup gösterici, Süleymani'nin öldürülmesine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterisi düzenledi.

devlet televizyonunun haberinde, Irak'ın başkenti 'ta havaalanına düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve İran destekli örgütünün Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in öldürüldüğü teyit edildi.

Saldırının helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

Irak hükümetinden ise Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi sonrası henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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